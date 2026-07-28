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BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'ta anıta çelenk koydu

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel önündeki barış anıtına çelenk bıraktı. Gün boyunca Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret edecek, sivil toplumla görüşecek ve akşam iki liderle yemekte buluşacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel önündeki anıta çelenk koydu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği temasları kapsamında, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel önündeki anıta çelenk koydu. Törende Guterres'e, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Genel Sekreter'in Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile BM Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam eşlik etti.

Guterres, bugünkü temasları kapsamında Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek ve BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek. Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

BM anıtı

Kıbrıs'ta bugüne dek görev yapmış barış gücü ülkelerinin adadaki barışa katkısını simgeleyen anıt, 43 ülkenin bayraklarını taşıyor. Anıt, 43 birlik ve 150 bini aşkın BM görevlisinin verdiği emek ve Kıbrıs'ta görev yaparken şehit olmuş 11 ülkeden 187 kişinin anılması adına Barış Gücü'nün adadaki varlığının 60'ıncı yıl dönümünde dikilmişti. Anıtın açılışı 4 Mart 2024 tarihinde yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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