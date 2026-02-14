Haberler

CHP'li Gürsel Tekin: "Sorunları çözmek için geldik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal projeler ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Silivri'de temaslarda bulunan Tekin, sorunu çözmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Silivri'de katıldığı bir programda sosyal projelerle ilgili çalışmaları olduğunu ifade etti. CHP'li Tekin, CHP'den herkes ile temas kurmak istediğini ifade ederek, "Sorun çıkaran değil sorunları çözmek için geldik" dedi

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Silivri'de Liman Ayık Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. İstanbul İl Başkanı Tekin, tesiste rehabilitasyon gören vatandaşların hayat hikayelerini ve bağımlılıktan kurtulma süreçlerini dinledi.

"Türkiye için bir beka meselesi haline gelebilir"

Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili konuşan Tekin, "Bir yasa değişikliği konusunda araştırma ve soruşturma komisyonu oluşması için çok büyük çabalar sarf ettik. Dedik ki, bakın bu siyaset üstü bir mesele. Bugün önüne geçemezsen yarın Türkiye için bir beka meselesi haline gelebilir. Aslında şuan yaşadığımız, zaman zaman haberlerde gördüğümüz iki kişi öldürüldü, kardeşini öldürdü, annesini öldürdü hikayelerinin arkasında uyuşturucu meselesi var" dedi.

"Önümüzdeki günlerde başka çalışmalarımız da var"

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklamasının devamında, "Çok şükür bu meselelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka çalışmalarımız da var. Büyük şehirlerde tersine dönüş ile ilgili çalışmalarımız var. Bakanlıklarla da görüşmeler yapıyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralar pahalı, aidatlar pahalı. Düşünün yani bir evde oturuyorsunuz. Ev sizin ama kiracısınız" diye konuştu.

"Ben herkesle temas kurmak isterim. Yeter ki temas kurmak istesinler"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden herkesle temas kurmak istediğini ifade eden Tekin, "Ben partide herkesle temas kurmak isterim. Yeter ki temas kurmak istesinler. Biz başta geldiğimizde de biz sorun çıkaran değil sorunları çözmek için geldik dedik. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Sosyal işlerle meşgulüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
