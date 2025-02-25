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Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
Haberler
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Haberler
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Geçtiğimiz günlerde partisinde istifa eden eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Türkiye'nin acil bir şekilde milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı olduğunu belirten Tekin, "İnsanların bu derin yoksulluktan, bu sefaletten nasıl kurtulabileceğinin hikayelerini ve cenneti anlatacaksınız. İnsanlar cehennem yaşıyor" dedi.

Haberler.com stüdyosuna konuk olan eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Türkiye'nin acil bir şekilde milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İNSANLARA CENNETİ ANLATACAKSINIZ"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un bir ilçesinde aynı mahallede 4 kişinin intihar ettiğini belirten Tekin, kendisinin bölgeye gittiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Ölüsünde olacaksınız, dirisinde olacaksınız, bayramında olacaksınız. Sahada, sokakta ilçe başkanlarınız, teşkilatlarınız, size yakın neler varsa... İnsanların bu derin yoksulluktan, bu sefaletten nasıl kurtulabileceğinin hikayelerini ve cenneti anlatacaksınız.

"TÜRKİYE'NİN ACİL YENİ, MİLLETİN GERÇEK GÜNDEMİYLE MEŞGUL OLABİLECEK BİR SİYASİ PARTİYE İHTİYACI VAR."

İnsanlar cehennem yaşıyor. Sürekli cehennemle karşı karşıya kalmış bir topluluktan bahsediyoruz. Kaç parti var? 164 siyasi parti... Türkiye'nin acil yeni, milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var. Bunu çok açık söylüyorum.

"TÜRKİYE'NİN MUHALEFET AÇIĞI DA VAR İKTİDAR AÇIĞI DA VAR"

Türkiye'nin muhalefet açığı da var iktidar açığı da var. 110 liradan 850 liraya un nasıl geldi Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bu nedir? 20 yıl önceden bahsetmiyorum. 3 yıl önce 110 lira olan bir torba un 850 lira olmuşsa bugün o zaman sadece muhalefet boşluğu değil, ciddi bir iktidar boşluğu da var. Büyük bir sorun var.

"MİLLETİMİZİN TAMAMINI KAPSAYACAK, ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK, KUCAKLAYACAK YENİ BİR YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

İktidarıyla, muhalefetiyle şu anda maalesef Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir siyasi hareket yok. Onun için mutlaka milletimizin tamamını kapsayacak, ötekileştirmeyecek, kucaklayacak yeni bir yapıya ihtiyaç var."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıumut mergen:

GURSEL SENDE EKMEK BULAMADIN CHP DE KÖTÜLEMEYE BAŞLADIN HEMEN

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

şimdi gürsel abi bir öyle bir böyle yapma, ekip kur teşkilatlanma çalışması yap, nasıl yapacaksan yap milletin gündemini anlatın, saçma sapan işlerle meşgul olan muhalefet gibi olmayın...

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Anahtar Parti??

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Haber YorumlarıMengele:

Yarin akp ye gecer

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Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Uyanda balıga gidelim..Üsküdarda sabah oldu......

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