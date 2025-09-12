Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim

CHP'li Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Polemiklere girmeyeceğini vurgulayan Tekin, "Bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakacağız. Biz de insanız, bırakın işimizi yapalım. Polemiğe girersek birçok arkadaşımı üzerim" dedi.

"BÜYÜK BİR SUÇ ORTAKLIĞINI BOZUYORUZ"

Tekin, 15 Eylül'de görülecek kurultay davasıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. 15 Eylül'deki kurultay davası ile meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONLARDA HAKKIMIZDA İFTİRA ATILIYOR"

Medya üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Tekin, "İki televizyon yöneticisi arkadaşıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz, bizlere yalan yanlış iftiralar atılıyor. Hiçbir televizyonun yayınına fiziken katılmadım ama Halk TV ve Sözcü TV'ye özellikle rica ediyorum; bir telefon kadar yakınım. Aynı yakınlığı bize de gösterin" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN BİNASINDAYIZ"

Görevlerini yerine getirmekte kararlı olduklarını dile getiren Tekin, "Her gün bina tartışması çıkarılıyor. Şu anda bulunduğumuz bina resmen Cumhuriyet Halk Partisi binasıdır. Yarın başka bir karar çıkar, Şırnak'a git derlerse gideriz, görevimizi yaparız. Saldırıya, haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Elimizdeki karar görevimizi yapın diyor, aksi bir karar gelmedikçe bu göreve tabiyiz" diye konuştu.

"LİSTE" İDDİALARINA YANIT

Binaya giriş için 31 kişilik liste verdiği iddialarına dair de konuşan Tekin, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle işim yok. Sadece arkadaşları aradım… Ya soru soruyu açıyor da içim o kadar dolu ki… Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Arkadaşlarımız gelemediği için, binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler" dedi.

"ENGELLERLE KARŞILAŞIYORUZ AMA SABIRLA DEVAM EDİYORUZ"

Parti emekçilerinin görevlerini yapamadığını söyleyen Tekin, "Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Buna rağmen sabırla işimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Öyle engellerle karşılaşıyoruz ki inanılır gibi değil. Ama biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta. Parti emekçileri görevine gelemiyor, daha ne istiyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.