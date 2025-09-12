Haberler

Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gürsel Tekin'den CHP yönetimine gözdağı: Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim
Haber Videosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün de partinin Sarıyer'deki eski il binasına gitti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım" diyerek Özgür Özel ve yönetimine sert çıktı.

CHP'li Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Polemiklere girmeyeceğini vurgulayan Tekin, "Bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakacağız. Biz de insanız, bırakın işimizi yapalım. Polemiğe girersek birçok arkadaşımı üzerim" dedi.

"BÜYÜK BİR SUÇ ORTAKLIĞINI BOZUYORUZ"

Tekin, 15 Eylül'de görülecek kurultay davasıyla ilgilenmediklerini belirterek, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. 15 Eylül'deki kurultay davası ile meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONLARDA HAKKIMIZDA İFTİRA ATILIYOR"

Medya üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Tekin, "İki televizyon yöneticisi arkadaşıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz, bizlere yalan yanlış iftiralar atılıyor. Hiçbir televizyonun yayınına fiziken katılmadım ama Halk TV ve Sözcü TV'ye özellikle rica ediyorum; bir telefon kadar yakınım. Aynı yakınlığı bize de gösterin" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN BİNASINDAYIZ"

Görevlerini yerine getirmekte kararlı olduklarını dile getiren Tekin, "Her gün bina tartışması çıkarılıyor. Şu anda bulunduğumuz bina resmen Cumhuriyet Halk Partisi binasıdır. Yarın başka bir karar çıkar, Şırnak'a git derlerse gideriz, görevimizi yaparız. Saldırıya, haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Elimizdeki karar görevimizi yapın diyor, aksi bir karar gelmedikçe bu göreve tabiyiz" diye konuştu.

"LİSTE" İDDİALARINA YANIT

Binaya giriş için 31 kişilik liste verdiği iddialarına dair de konuşan Tekin, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle işim yok. Sadece arkadaşları aradım… Ya soru soruyu açıyor da içim o kadar dolu ki… Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Arkadaşlarımız gelemediği için, binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler" dedi.

"ENGELLERLE KARŞILAŞIYORUZ AMA SABIRLA DEVAM EDİYORUZ"

Parti emekçilerinin görevlerini yapamadığını söyleyen Tekin, "Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Buna rağmen sabırla işimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Öyle engellerle karşılaşıyoruz ki inanılır gibi değil. Ama biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta. Parti emekçileri görevine gelemiyor, daha ne istiyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıserkan şenol:

bir insan kendini bu kadar mı bitirir. bu kadar mı küçüktür

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

en iyisi akp geç tam bir toplama partisine dönüştü tüm arızalıları alıyorlar mevlananın sözü geçerli kim olursan ol bize gel beraber döneriz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

TEKINSIZ GÜRSEL

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

Düğünde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu eski aşkına geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.