Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla sarsıldı. 38. Olağan İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden alındı.

GÜRSEL TEKİN, CHP İSTANBUL'A KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme il yönetimine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atandı. Görevi kabul eden Tekin, CHP'den ihraç edilirken savunması da istendi.

"PAZARTESİ GÜNÜ BENİMLE GELİN"

Gürsel Tekin'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Halk Tv'de yer alan habere göre, pazartesi gününe hazırlık yapan Tekin'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çok sayıda isim ile CHP'nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışı kaybeden ilçe başkan adaylarını ve eski bazı milletvekillerini aradığı öne sürüldü.

Tekin'in söz konusu kişilere, "Pazartesi günü benimle gelin." ifadelerini kullandığı iddia edildi. Tekin'in, pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.