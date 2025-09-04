Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş

Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilip İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tekin'in il binasına girmek için pazartesi gününe hazırlık yaptığı, bu kapsamda Kılıçdaroğlu'na yakın isim ile CHP'nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini arayarak Benimle gelin" dediği öne sürüldü.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla sarsıldı. 38. Olağan İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden alındı.

GÜRSEL TEKİN, CHP İSTANBUL'A KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme il yönetimine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atandı. Görevi kabul eden Tekin, CHP'den ihraç edilirken savunması da istendi.

"PAZARTESİ GÜNÜ BENİMLE GELİN"

Gürsel Tekin'le ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Halk Tv'de yer alan habere göre, pazartesi gününe hazırlık yapan Tekin'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çok sayıda isim ile CHP'nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışı kaybeden ilçe başkan adaylarını ve eski bazı milletvekillerini aradığı öne sürüldü.

Tekin'in söz konusu kişilere, "Pazartesi günü benimle gelin." ifadelerini kullandığı iddia edildi. Tekin'in, pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli :

Niye tek gitmeye yemiyormu? Beraber iş tuttuğun Akp lileri al yanına

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Ne değişik kafalar, kendi kendilerine bir şey yapıyorlar . CHP İktidar değil , bir şey yapacak güçleri yok. Bunları haber bile yapmamalı. Seçildikleri illerde bir tek Ankara’da çalışan var onuda hiç biri kabul etmiyor . Boş tiplerle dolu bir parti . Acilen ismi değiştirilmeli Atatürk e büyük saygısızlık .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
