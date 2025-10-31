Haberler

Gürsel Tekin'den Toplumsal Barış Vurgusu

Gürsel Tekin'den Toplumsal Barış Vurgusu
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Gürsel Tekin, hukuksal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekerek toplumsal barışın önemi üzerinde durdu. Tekin, ''Kapsayıcı bir adım atılmazsa, toplumda huzur ve güven duygusunu yeniden inşa etmek mümkün değildir'' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, toplumsal barış vurgusu yaparak, "Bu mesele sadece siyasetin değil, insanlığın meselesidir. Kapsayıcı bir adım atılmazsa, toplumda huzur ve güven duygusunu yeniden inşa etmek mümkün değildir" dedi.

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında yargı süreçlerindeki hataların milyonlarca vatandaşı etkilediğini belirten Gürsel Tekin, "Hazırlığın ne olduğunu biliyoruz ama kapsamını henüz bilmiyoruz. Bu süreçte gerçekten kapsamlı bir hukuksal düzenleme yapılması gerekiyor. 2015, 2016, 2017 yıllarındaki uygulamalardan kaynaklanan birçok yanlış karar var. Bunların gözden geçirilmesi şart. Biz CHP olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'yla ve ilgili tüm kurumlarla bu konunun görüşülmesi için girişimlerde bulunacağız. Bakanlıkla görüşme talebimize yanıt alamadık ancak bu süreçte geri adım atmayacağız" dedi.

"Toplumda huzur ve güven duygusunu yeniden inşa etmek mümkün değildir"

Konuşmasında toplumsal barış vurgusu yapan Tekin, "Bu mesele sadece siyasetin değil, insanlığın meselesidir. Kapsayıcı bir adım atılmazsa, toplumda huzur ve güven duygusunu yeniden inşa etmek mümkün değildir" dedi.

Öte yandan, katılımcılar binanın önünde beyaz güvercin bırakarak programı sonlandırdı. - İSTANBUL

