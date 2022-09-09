Gürsel Tekin'den İYİ Parti'ye yönelik zehir zemberek sözler: Susuyoruz ama koyun değiliz

Katıldığı bir yayındaki "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri büyük tartışma yaratan CHP'li Gürsel Tekin, kendisine yönelik İYİ Parti cephesinden gelen tepkilerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tekin, "HDP'ye meclis başkanlığı veriyorsunuz, bakanlığa gelince mi iş değişiyor. Başkanlık, bakanlıktan daha mı küçük bir makam. Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz" dedi.

CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade etmesi tartışmalara neden oldu. İYİ Parti'den bu sözlere tepkiler yükselirken, CHP kanadı da "Gürsel Tekin'in kendi açıklamalarıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

"MECLİS'TE HDP'NİN DE OLDUĞU OYLAMAYA KATILDINIZ"

Tartışmalar devam ederken Gürsel Tekin'den çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. Kendisine tepki gösteren İYİ Partililere HDP'li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatan Tekin, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz' deselerdi" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR YAPTILAR"

Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti'den gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ

CHP ve İYİ Partililer arasındaki tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir yorum yapacağı da çok merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili suskunluğunu bozan Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" sözlerini kullanmıştı.