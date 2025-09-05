Gürsel Tekin'den ilk görüntülü açıklama: CHP'yi derhal adliye koridorlarından çıkarmalıyız

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı. Büyük tartışmalara neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi. İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi.

PAZARTESİ GÜNÜ İL BİNASINA GİDİYOR

Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu. Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı. Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Gözler Pazartesi gününe çevrilmişken Gürsel Tekin, kayyum heyetiyle kamera karşısına geçerek ilk kez görüntülü bir açıklama yaptı.

"BİZ HEPİMİZ CUMHURİYET HALK PARTİLİYİZ"

"Biz göreve başladık" mesajını veren Tekin, videoda şu ifadeleri kullandı; "Uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul'da da 3,5 yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Bu heyettte önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla göreve başladık. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

"CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Hepimizin dışında bazı olumsuzlar oluştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir, CHP tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp, kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'lileri kucaklayarak mücadele etmek. Hak hukuk adalet için mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz."