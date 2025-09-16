Haberler

Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki Eski İl Başkanlığı Binasına Geldi

Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki Eski İl Başkanlığı Binasına Geldi
Güncelleme:
CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde Gürsel Tekin geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisine dönüştürülen binada polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor. Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor. Gazeteciler ise belirli bir noktadan içeri alınıyor. Gürsel Tekin'in gün içerisinde görüşmeler yapması bekleniyor.

GÜRSEL Tekin sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasında polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor. Gazeteciler ise bir noktadan içeri alınıyor. Sabah saatlerinde binaya giriş yapan Gürsel Tekin'in gün içerisinde görüşmeler yapması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
