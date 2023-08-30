Güroymak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkinin konuşmanın ardına şiirler okundu. Tören, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.