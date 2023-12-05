Gürkan: "Şehir için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilci esnafları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek Malatya'da yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle alakalı istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın her zaman esnafın yanında olduğuna vurgu yapan Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç yaptığı konuşmada, "23 yıldır bu görevi yapmaktayım. Odamıza bağlı Yeşilyurt halk otobüsleri ve minibüsçü esnafları olarak Selahattin Gürkan Başkanımızı her zaman yanımızda gördük. 6 Şubat depremlerinden bu yana hiçbir gün kapısını bize kapatmadan sorunlarımızı dinleyip, yanımızda olan Selahattin Başkanımıza teşekkür ederiz. Kendisine olan desteğimizi ifade etmek istiyoruz. Depremlerden sonra Malatya'da yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü il dışına çıktığı için minibüsçü esnafımız çalışmakta zorlandı. Sağ olsun Selahattin Başkanımız bizlere kucak açtı. Halk otobüsleri ve minibüsçü esnafının 1 gün mesai 1 gün istirahat şeklinde çalışmalarına vesile olarak, en azından ekmek paralarını kazanmalarını sağladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Malatya'ya el ele gönül gönüle hizmet edeceklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Bu şehre hizmet etme noktasında el ele gönül gönüle vererek bu şehri mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetinde. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, 'Ankara, İstanbul, İzmir gelin Malatya'daki yatırımları görün nasıl ağlamadan hizmet yapılıyor. Gelin belediyecilik hizmetlerini görün' diyor. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay diyor ki, 'Türkiye'de bütçesinden mütenasip olmayan yatırımları Malatya'da görüyoruz.Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın yıllardır çözülmeyen birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, yeni bulvar ve caddeler, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Orduzu Spor Kompleksi, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Gençlik Kampı, 100. Yıl Parkı, Cumhuriyet Meydanı gibi daha birçok eseri Malatya'ya kazandırdık. 6 Şubat depremleri sonrasında binlerce artçı deprem yaşadık ve hala devam ediyor. Yıkımlar devam ediyor. Projeler hazırlanıyor. Şehir merkezinde çalışmalar başladı 10 bin fore kazığı çalışması devam ediyor. Acılarımız var, sıkıntılarımız var ama hep birlikte çalışacağız. Koordinasyon Bakanlarımız burada, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin Malatya'ya ilgisini biliyorsunuz. Depremde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden biri Malatya'dır. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ama güçlü duracağız şehrin sahibi sizlersiniz siz sahip çıkacaksınız. Bizim hiçbir zaman yarın için hesabımız olmadı biz bu millet için, sizler için bu halk için bu şehir için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Hep birlikte gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu şehir hepimizin hep birlikte fedakarlık etmeden muhteremliğe talip olamayız. Eğer muhterem olmak istiyorsak hepimiz fedakarlık edeceğiz. Bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç'a ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah memleketimiz için hayırlı olanı nasip etsin. İnşallah memleketimiz 5 Şubat öncesinden daha aktif, daha sağlam adımlarla yürüyecek bir şehir olacak" dedi.

Malatya'nın birlik beraberlik içerisinde ayağa kaldırılacağına vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "6 Şubat depreminden sonra Malatya'mız en ağır hasar alan illerin başında geliyor. Malatya'yı 6 Şubat'tan önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım. 6 Şubat'tan önce kırsal mahallelerimizde dahil şehrin bütününde çok büyük hizmetler yapıldı. 6 Şubat'tan sonra Malatya'nın dayandığı sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmi büyük yara aldı. O nedenle biz Malatya'mızı tekrar ayağa kaldırmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce de seçimden sonra da iki şeyi hep vurguladı. Şu anda da hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu iki şey var. Deprem bölgeleri ve özellikle de hasar olan 4 ilimiz başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza konut ve ticaret alanlarını yeniden yapma noktasında kaynak aktarımı ikincisi de enflasyonla mücadele. Bu noktada Malatya'mızı Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte hep beraber ayağa kaldırmak zorundayız" diye konuştu. - MALATYA