Gürcistan'da TSK'ya Ait Uçağın Düşmesi: 18 Naaş Bulundu
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden 18 kişinin naaşına ulaşıldığını ve 2 kişinin naaşının aranmakta olduğunu açıkladı. Türkiye ile ortak arama çalışmaları yürütülüyor.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi. - TİFLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika