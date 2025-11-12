Haberler

Gürcistan'da TSK'ya Ait Uçağın Düşmesi: 18 Naaş Bulundu

Güncelleme:
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden 18 kişinin naaşına ulaşıldığını ve 2 kişinin naaşının aranmakta olduğunu açıkladı. Türkiye ile ortak arama çalışmaları yürütülüyor.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi. - TİFLİS

