Gürcistan'da Kargo Uçağı Kazası: 18 Kişinin Naaşı Bulundu
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgede 18 naaşa ulaşıldığını, 2 naaşın ise hala arandığını açıkladı. Türk ve Gürcü yetkililer ortak arama çalışmaları yürütüyor.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi. - TİFLİS
