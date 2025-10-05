Haberler

Gürcistan Başbakanı: Yerel Seçim Gösterileri Hükümeti Devirmek İçin Düzenlendi

Gürcistan Başbakanı: Yerel Seçim Gösterileri Hükümeti Devirmek İçin Düzenlendi
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, yerel seçimlere karşı düzenlenen gösterilerin hükümeti devirmeye yönelik bir girişim olduğunu ve bu girişimin engellendiğini açıkladı.

GÜRCİSTAN Başbakanı Irakli Kobakhidze, dün yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteride hükümeti devirmeye yönelik girişimin önlendiğini bildirdi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son olayları değerlendirdi. Kobakhidze, Gürcistan'da dün yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteriden ayrılan grubun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yasa dışı ele geçirmeye çalışarak devlete karşı suç işlediğini belirtti. Tiflis'te sokağa çıkanların hükümeti devirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kobakhidze, "Şiddet, kitlesel ve yaygındı. Belirli kişiler bundan kesinlikle sorumlu tutulacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
