Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara kulislerinde, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin "Milli Egemenlik Partisi" adıyla yeni bir siyasi oluşum kurmaya hazırlandığı konuşuluyor. Oluşumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürmeyi planladığı da öne sürülüyor.

Siyasi kulisler yeni bir ittifak hareketiyle çalkalanıyor. İddiaya göre; İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden bazı yetkili ve etkili isimler, ortak siyasi çizgide buluşarak "Milli Egemenlik Partisi" adıyla yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanıyor. Henüz resmiyet kazanmasa da temasların sürdüğü ve yapılan görüşmelerde temel ilkelerin belirlendiği öğrenildi.

MERKEZE MİLLİYETÇİLİĞİ ALACAKLAR

Söz konusu oluşumun, özellikle milliyetçi, devletçi ve güvenlik odaklı politikaları merkeze alacağı, geniş tabanlı bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedeflediği ifade ediliyor.

YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRECEKLER

Yeni siyasi hareketin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Her iki partiden bazı kurmayların, Yavaş'ın toplumdaki güvenilir ve birleştirici imajı nedeniyle bu teklifin güçlü bir zemine oturabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

ANKETLERDEKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketi olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında dengelerin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koymuştu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı adaylar karşısındaki oy oranları ölçülmüştü. Anketteki en çarpıcı tablo, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki üstünlüğü olmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İYİ Parti Balıkesir milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şule Aydın'ın "İYİ Parti milliyetçilerle bütünleşecek mi? Zafer Partisiyle?" sorusuna "Bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu" sözleriyle yeşil ışık yakmıştı.

ÖZDAĞ'DAN CHP'YE REST

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili CHP lideri Özel ile yaptığı bir görüşmede "AKP'nin masasındaki ankette bizim oyumuz yüzde 6. İYİ Parti'de 8'ler civarında. Komisyona girerseniz sizinle ittifak yapmayız" şeklinde net bir mesaj verdiği ifade edilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMGk:

Türk olmayanların Türkçülük yaptığı iki garip parti

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Türk olmayan partiler ortada Akp Mhp Dem

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıElazig Yasa:

MGK arkadas bu is parti meselesi degil artik Vatan ve senin bizim varlik sorunumuz olmaya basladi. Maasla bir yere kadar bu isleri yaparsin ama torunlariniz yuzunuze tukurur onu soyliyeyim. Denize dusen yilana sarilir hesabi . Bu olusum umut vaaad edermi bilmiyorum. Ama bunu denemek elzem oldu.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Aynaya bir bak ondan sonra bu yorumu bir daha yaz TROL

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıOnur Yener:

Ankara'yı uçurdu da sırada Türkiye mi var, tuvalet terliği adayı inanın daha mantıklı gelir bana...

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

çünkü sende mantık yok

yanıt10
yanıt8
Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Senden daha taşaklı olduğu çok açık ve net korkak troll

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıMali Müşavir:

Mansur başkandan uzak durun... Mansur başkan büyük sosyalist... kuru gürültü milliyetçi tenekelere yüz vermez... Siz eniyisimi yine sinan oğanı aday gösterin türkücü kurtçuklar... sağcının duruşu olmaz 50 milyon dolarlık fiyatı nede olsa

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

sosyalistmi? ne demek olduğunu bildiğine eminmisin sayın mali müşavir?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHercai:

Yeni bir hizip çalışması...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.