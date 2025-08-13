Güney Sudan'dan İsrail ile Filistinlilerin Yerleştirilmesi İddialarına Yalanlama

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi konusunda görüşme yapıldığı iddialarını yalanladı ve bu tür asılsız haberlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi ile ilgili görüşme yapıldığı iddialarını yalanladı.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail basınında çıkan Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için İsrail'le görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bakanlık, "Güney Sudan hükümetinin İsrail ile Filistinli vatandaşların ülkemize yerleştirilmesi konusunda herhangi bir görüşme yaptığı iddiaları tamamen asılsızdır ve hükümetimizin resmi pozisyonunu yansıtmamaktadır" dedi.

Bakanlık, tüm medya kuruluşlarını haber yapmadan önce bilgileri resmi kanallardan teyit etmeye ve gerekli özeni göstermeye çağırarak, bu tür asılsız iddiaların ülkenin uluslararası itibarını zedeleyebileceği uyarısında bulundu. - JUBA

