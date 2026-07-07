Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'da
NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Hint-Pasifik ortaklarından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ankara'ya geldi. Myung'u Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Hint-Pasifik(IP4) ortaklarından biri olan Güney Kore'nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'ya geldi.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında ittifakın Hint-Pasifik(IP4) ortaklarından biri olan Güney Kore'nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'ya geldi. Myung'u Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı