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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'da

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NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Hint-Pasifik ortaklarından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ankara'ya geldi. Myung'u Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Hint-Pasifik(IP4) ortaklarından biri olan Güney Kore'nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'ya geldi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında ittifakın Hint-Pasifik(IP4) ortaklarından biri olan Güney Kore'nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'ya geldi. Myung'u Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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