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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Serbest Bırakıldı

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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanındaki gelişmeler sonucu tutuklanan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, mahkeme tarafından tutukluluğuna itirazının kabul edilmesi ile serbest bırakıldı. Yoon, hukukun üstünlüğünün hala geçerli olduğunu savundu.

Güney Kore'de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tutukluluğa itiraz talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında azil süreci başlatıldıktan sonra tutuklanan Yoon'un geçtiğimiz ay Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edildi. Yoon, gelişme üzerine tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldı. Yoon'un avukatları yaptıkları açıklamada, "Karar, bu ülkede hukukun üstünlüğünün hala canlı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sıkıyönetim nedeniyle tutuklanmıştı

Yoon, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, daha sonra Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon, 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülmüş, tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. Kendisine yönelik soruşturmanın "yasa dışı" olduğunu belirten Yoon, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı. Yoon ayrıca hakkındaki tutuklama kararının yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin, Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı ise bu ay vereceği kamuoyuna yansımıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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