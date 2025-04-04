Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Görevden Alındı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla görevden alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Umutlarınızı ve beklentilerinizi karşılayamamaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan ilk açıklama geldi. Avukatları aracılığıyla yayınladığı mesajda halka seslenen Yoon, "Umutlarınızı ve beklentilerinizi karşılayamamaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yoon, "Ülkemize hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu. Yetersiz kaldığımda dahi sarsılmaz bir destek verdiğiniz ve cesaretlendirdiğiniz için minnettarım" dedi.

Görevden alındı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, 52 gün sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla gözler, bugün resmi olarak görevden alınan Yoon'un yapacağı açıklamaya çevrilmişti. - SEUL