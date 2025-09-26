Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Nükleer Silah Uyarısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin rejimin devamı için yeterli sayıda nükleer silaha sahip göründüğünü belirterek, "Pyongyang'ın ABD kıtasına ulaşabilecek nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzelerin geliştirme sürecini tamamlaması için geriye sadece 'atmosferik yeniden giriş' teknolojisi kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları dünyada güvenlik endişelerine neden olurken, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'dan korkutan bir açıklama geldi. New York Borsası'nda düzenlenen Kore Yatırım Zirvesi'nde konuşan Lee, Kuzey Kore'nin rejimin devamı için yeterli sayıda nükleer silaha sahip göründüğünü belirtti. Lee, "Pyongyang'ın ABD kıtasına ulaşabilecek nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzelerin geliştirme sürecini tamamlaması için geriye sadece atmosferik yeniden giriş teknolojisi kalmış durumda" dedi.

"Kuzey Kore'nin silahlarını diğer ülkelere ihraç etme ihtimali yüksek"

Kuzey Kore'nin durdurulmadığı takdirde nükleer cephaneliğine her sene 15 ila 20 arasında nükleer bomba ekleyebileceği uyarısında bulunan Lee, "Endişe verici olan, Kuzey Kore'nin silahlarını diğer ülkelere ihraç etme ihtimalinin yüksek olması. Nükleer savaş başlıklarının üretimini veya kıtalararası balistik füzelerin geliştirilmesini ve ihracatını durdurabilseydik önemli güvenlik faydaları sağlanmaz mıydı?" diye sordu. Bu nedenle Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlamanın kritik önem taşıdığını vurgulayan Lee, Pyonyang'ın nükleer silah üretimini kısa vadede "durdurma", orta vadede "azaltma" ve uzun vadede "tamamen sonlandırmayı" hedeflediğini hatırlattı.

"Savunma harcamalarını artırmayı planlıyoruz"

Güney Kore'nin askeri gücünün ülkede konuşlu ABD kuvvetlerinden bağımsız olarak dünyanın ilk 5'i arasında yer aldığını hatırlatan Lee, "ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir talep geldi. Ancak bundan bağımsız olarak savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz" dedi. Yaşanan gerginliklere rağmen Kore Yarımadası için askeri bir tehdit ön görmediğini belirten Lee, "Güney Kore'nin üstün savunma, ekonomi ve genel güvenlik kapasitesi ile hükümetinin güvenlik konularında takındığı olumlu tavır göz önüne alındığında, askeri meselelerin Kore Yarımadası için bir tehdit oluşturduğunu söylemek zor" değerlendirmesinde bulundu.

Atmosferik yeniden giriş teknolojisi nedir

Atmosferik yeniden giriş teknolojisi, uzaydan veya yüksek irtifadan dünya atmosferine tekrar giriş yapan füzelerin aşırı hız ve sürtünme nedeniyle oluşan sıcaklıklardan korunmasını sağlayan sistemlerin genel adını ifade ediyor. Isı kalkanları, dayanıklı malzemeler ve hassas iniş teknolojilerini de içeren bu sistemler, kıtalararası balistik füzelerin uzak hedeflere isabetle ulaşabilmesi için kritik önem taşıyor. - NEW YORK