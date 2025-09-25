Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Nükleer Tehdidine Dikkat

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'nin nükleer silah programında kullanmak üzere yaklaşık 2 bin kilogramlık uranyum zenginleştirdiğini açıkladı.

Güney Kore hükümetinden Kuzey Kore'nin nükleer silah programına ilişkin yeni açıklama geldi. Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, son yıllarda nükleer silah kapasitesini önemli ölçüde artırmaya çalışan Kuzey Kore yönetiminin yaklaşık 2 bin kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun değerlendirildiğini ifade etti. Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmenin "acil bir gereklilik" olduğunun altını çizen Chung, "Kuzey Kore'deki 4 bölgede bulunan uranyum santrifüjleri şu an bile nükleer malzeme biriktirmek için çalışıyor" uyarısında bulundu. Yaptırımların Kuzey Kore'yi nükleer silah programından vazgeçirmeye yetmediğini hatırlatan Chung, Washington ile Pyongyang arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması halinde bunun "nükleer silahsızlanma" sürecinde yeni bir "dönüm noktası" olabileceğini ifade etti.

Seul yönetimi Pyongyang'ı gerilimi azaltmaya çağırmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung dün BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'ye gerilimi azaltma çağrısında bulunarak ilişkileri normalleştirmek için "Değişim (Exchange)", "Normalleşme (Normalization)" ve "Nükleer Silahsızlanma" (Denuclearization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan "E.N.D (S.O.N)" vizyonunu benimseyeceklerini açıklamıştı.

Nükleer silahsızlanma konusunda "gerçekçi çözüm" ihtiyacına dikkat çekmişti

Kuzey Kore'nin şiddetle karşı çıktığı "nükleer silahsızlanma" hedefi konusunda daha esnek olunması gerektiğini belirten Lee, "Nükleer silahsızlanma kuşkusuz önemli bir görevdir. Ancak kısa vadede gerçekleştirilemeyeceğini soğukkanlı bir farkındalıkla kabul ederek gerçekçi ve mantıklı çözümler aramanın zamanı gelmiştir" değerlendirmesinde bulunmuştu. - SEUL