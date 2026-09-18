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Güney Kore’den Hürmüz Boğazı’na asker konuşlandırma iddialarına yanıt

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandıracakları yönündeki iddialarla ilgili, "Şunu açıkça belirtmek isterim: Bir çatışmaya dahil olmamıza yol açacak herhangi bir asker...

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandıracakları yönündeki iddialarla ilgili, "Şunu açıkça belirtmek isterim: Bir çatışmaya dahil olmamıza yol açacak herhangi bir asker sevkiyatı olmayacak. Savaşa müdahil olmayacağız" açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandıracakları yönündeki iddialara son noktayı koydu. Düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin nihai kararı verdiklerini ifade eden Lee, "Şunu açıkça belirtmek isterim: Bir çatışmaya dahil olmamıza yol açacak herhangi bir asker sevkiyatı olmayacak. Savaşa müdahil olmayacağız" ifadelerini kullandı. Ülkesinin şimdiye kadar benimsediği barış yanlısı ilkelere dikkat çeken Lee, "Savaşa müdahil olmama ya da katılmama ilkesi bugüne kadar uygulanmıştır ve gelecekte de uygulanmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. Lee, bölgedeki vatandaşlarını ya da petrol geçiş güzergahlarındaki seyir güvenliğini korumak için diğer ülkelerin yaptığı gibi "asgari düzeyde faaliyetler" yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Savaşa yönelik bir görevlendirme olmayacak"

Somali açıklarındaki sularda seyir güvenliğini sağlama çabalarına destek veren Güney Kore kuvvetlerine atıfta bulunan Lee, "Cheonghae Birliği halihazırda konuşlandırılmış durumda. Korsanlar da dahil olmak üzere denizcilik rotalarına yönelik tehditlerle mücadele ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliğine ilişkin hazırlık ve müdahale faaliyetlerini yürütüyor. Bunu güçlendirmenin yollarını gözden geçirdiğimiz ve üzerinde değerlendirmeler yaptığımız doğrudur" şeklinde konuştu. Bunun herhangi bir savaşa müdahil olmak anlamına gelmediğinin altını çizen Lee, "Tekrar açıklığa kavuşturayım: Savaşa yönelik bir görevlendirme söz konusu olmayacak. Savaşa dahil olmama ve müdahale etmeme ilkesi korunacak" dedi.

Trump, Güney Kore ile yapılan ortak tatbikatları eleştirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından memnun değilim" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu tatbikatların hem maliyetli olduğunun hem de bu maliyetlerin büyük kısmının ABD tarafından karşılandığının altını çizen Trump, "Bu tatbikatlar ayrıca benim görev dönemimde tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye (Kuzey Kore) tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, İran konusunda Güney Kore'ye sitem etmişti

Güney Kore ve ABD'nin geçen ay bölgede gerçekleştirdiği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na atıfta bulunan Trump, "İptal etmek için artık çok geç olduğu gerçeğine dayanarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatların kapsamını önemli ölçüde daraltması talimatını verdim" demişti. Bu kararda Güney Kore yönetiminin ABD'ye İran savaşında destek vermemesinin etkili olduğunu ima eden Trump, "Biraz ilgisiz olsa da, yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanı'na İran'ın nükleerden arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na asker konuşlandıracağı öne sürülmüştü

Trump'ın sitem dolu açıklamalarının ardından, Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlandığı ve söz konusu sevkiyatı yıl sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürülmüştü. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise konuyla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü doğrulayarak kesin kararın henüz verilmediğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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