Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti

TÜRKİYE'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hea Kyung, Ankara'da 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile eşi Kim Hea Kyung, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Lee'ye; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti. Kore'de savaşan gaziler ve yakınlarının da hazır bulunduğu törende, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee ile eşi Kim, kırmızı ve mavi karanfillerden hazırlanan çelengi anıta bıraktı. Askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, gazilerin yanına giderek selamlaştı. Ardından gazilere, 'Kore Ginseng'i adındaki özel bitkiden oluşan hediye takdim edildi. Tören, hediye takdiminin ardından son buldu.