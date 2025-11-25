Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung Anıtta Anma Törenine Katıldı

Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ankara'da bulunan 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Myung, törende yakından ilgilendiği Kore gazilerine ginseng hediye etti.

Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung, resmi temaslarını sürdürdükleri Ankara'da 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret ederek, anma törenine katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Güney Kore Cumhuriyeti'nden davetliler ile Kore gazileri ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Myung ve Bakan Güler, gazi ve aileleri ile yakından ilgilenerek selamlaştı. Kore gazilerine ve yakınlarına Kore ginsengi de hediye edildi. - ANKARA