Haberler

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung Anıtta Anma Törenine Katıldı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung Anıtta Anma Törenine Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ankara'daki 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'na katılarak anma töreni düzenledi. Törende gazilere ginseng hediye edildi.

Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ankara'da bulunan 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Myung, törende yakından ilgilendiği Kore gazilerine ginseng hediye etti.

Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung, resmi temaslarını sürdürdükleri Ankara'da 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nı ziyaret ederek, anma törenine katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Güney Kore Cumhuriyeti'nden davetliler ile Kore gazileri ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Myung ve Bakan Güler, gazi ve aileleri ile yakından ilgilenerek selamlaştı. Kore gazilerine ve yakınlarına Kore ginsengi de hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Havalimanına iner inmez can havliyle uçağı terk ettiler
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Bu mide bulandıran yerde üretim yapıyorlardı! Görüntüler dehşet verici
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.