Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor

Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, Güney Batı Çevre Yolu'nda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

 - Güncelleme:

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, Güney Batı Çevre Yolu'nda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla ilçedeki trafik yoğunluğunu hafifletmek için yeni açılan Güney Batı Çevre Yolu'nda kaldırım yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık üst yapı çalışmalarımızdan kaldırım ve asfalt çalışmalarımız yapılıyor. Yolumuzun Adıyaman yolu ile Arikent Deresi bağlantısı ve affet evlerinden Taşpınar tesislerine kadar kaldırım ve asfalt yapıldı. Taşpınar tesislerinden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kadar uzanan yolumuzda kaldırım yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah'ın izniyle kaldırım yapım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla caddemize sathi asfalt serimi yapılacaktır. İlçemiz genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık Adıyaman Kahta Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title