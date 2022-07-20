Gündoğmuş MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti - Haberler

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Gündoğmuş MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Politika
Gündoğmuş MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti

Antalya'da bir suredir hastanede tedavi gören MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti.

Antalya'da bir suredir hastanede tedavi gören MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti.

MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan'ın bir suredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede bu akşam durumu ağırlaştı. Kıldan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kıldan'ın yarın ilçede düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, "MHP Gündoğmuş İlçe Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Kıldan bey tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diler, ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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