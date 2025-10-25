Haberler

Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var Haber Videosunu İzle
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP kurultayını feshetme talebini reddetmesi sonrası, gazeteci Sinan Burhan çarpıcı iddialarda bulundu. Burhan, kararın CHP içinde yeni bir siyasi kırılmanın başlangıcı olabileceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yeni parti kurabileceğini öne sürdü.

  • Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayını feshetme talebini reddetti.
  • Sinan Burhan, mahkeme kararının CHP içinde dengeleri sarsabilecek bir dönüşüm başlangıcı olabileceğini söyledi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri yeni parti kurma seçeneğini gündeme aldı.
  • Sinan Burhan, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini savundu.
  • Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde partideki yanlışlıklar ve yolsuzluk iddiaları üzerine açıklama yapacağı öne sürüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP kurultayını feshetme talebini reddetmesi, parti içindeki dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI MI?

TV100 ekranlarında konuşan Sinan Burhan, mahkeme kararının yalnızca hukuki bir gelişme olmadığını belirterek "Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir" dedi.

"YENİ PARTİ KURMA" İDDİASI

Burhan, kararla birlikte parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerin yeni bir yol ayrımına geldiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri "yeni parti kurma" seçeneğini gündeme aldığını öne süren Burhan, "Bazı isimler 'yeni parti kuralım' önerisiyle Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalabilir" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI SONA ERER"

Sinan Burhan, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini savundu. "Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri Özgür Özel lehine kuracak; Özel'i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE KUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde "partideki yanlışlıklar" ve "yolsuzluk iddiaları" üzerine açıklamalarda bulunacağını öne süren Burhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için şu anda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, karar sonrası kamuoyuna açıklama yapacak" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı

Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Yahu bu burhan nereden çıktı bilen var mı 5-6 yıl önce bunu gören var mı yeni nesil akp elemanlarından biri ve o doğrultuda yayınlar yaptığını görüyoruz ağzından hayırlı bişey çıkmaz ciddiye alınacak bir tip değil

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Chp icindeki kriptolari alie goturur keske olsa akp ye yamanir chp kendi ne gelir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHalit:

harbi cahilsiniz çalan siz şikayetçi olan siz tantancı siz en çok ülkeme üzülüyorum böyle beceriksiz bir muhalefet ülkenin zararınadır bu bilgi okyanusunda okuyun tek taraflı yayın izlemeyin at gözlüklerini atın anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdam Bey:

o da %2 alır silinir gider.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

%2 bile alamaz. Bu adam kendini aday gösterdiği gece kafayı yemiştim.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÇengelköylü:

BUNLARIN MANŞETLERİNİ BİLE OKUMAK İNSANA SIKICI GELİYOR PARTİ KURACAKLARINA DEVLETTEN KREDİ ALIP ÇİFTLİK KURSALAR O ÇİFTLİĞİDE ÇAKALLAR BASAR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hatırlıyormusunuz bir zamanlar anavatan partisi vardı peki şimdi bu partiyi hatırlayan varmı yok kaput oldu çünki anap kişi odaklı partiydi sahibi hakkın rahmetine kavuştu peşinden partiside bu acıya dayanamayıp aynı akıbete uğradı chp ise kurumsal bir partidir onlar gibi başında bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bakıp iş yapılmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.