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GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi:

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GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi:
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- "ABD ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz" "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI EKLENDİ

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde Türkevi'de düzenlenen toplantıda ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ederek, "Geleneksel hale gelen bu toplantılar, birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor." diye konuştu.

Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke'de imzaladıkları ortak savunma anlaşmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissetiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. ABD ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA
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