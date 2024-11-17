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Demokrat Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

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Adaylık tartışmasının yaşandığı Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden Gültekin Uysal seçildi.

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kongre yeter sayısının sağlanmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Genel Başkan Gültekin Uysal, siyaseti kendileri için değil, 86 milyon için yaptıklarını söyledi. Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle mezun olan teğmenlerin disipline sevk edildiğini söyleyen Uysal, "Harbiye'den mezun olan genç teğmenleri, birincisi de dahil olmak üzere 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri ihraç edeceksiniz, kanlı katil Öcalan'ı Meclis'e yollayacaksınız. Kanımızın son damlasına kadar buna karşı mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"KENDİ İSİM VE AMBLEMİMİZLE MİLLETİN ÖNÜNDE YÜKSELEN BİR İRADE OLACAĞIZ"

Partilerini iktidar ortağı yapmanın eşiğine getirdiklerini ifade eden Uysal, "Bugünden ilan ediyorum, önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemimizle beraber milletin önünde yükselen bir irade olacağız. Bunun dışında başka bir yolumuz yok." diye konuştu.

KONGREDE "ADAYLIK" TARTIŞMASI

Öte yandan, genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzaların ise geçersiz sayılması gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışma yaşandı. Aksoy, karara tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz." dedi.

UYSAL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.

Demokrat Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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