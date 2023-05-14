Gültekin Uysal: 14 Mayıs milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Uysal, "14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden nefes almasına vesile olacaktır" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için memleketi Afyonkarahisar'da oyunu kullandı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu'na gelen Gültekin Uysal, halkla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Uysal, daha sonra oyunu kullanacağı sandığa geçti. Burada bir süre bekleyen Uysal, sırası gelince oyunu kullandı.