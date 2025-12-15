Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Durbay dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DURBAY'LA İLGİLİ İDDİASI TEPKİ ÇEKEN GAZETECİ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Durbay, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Durbay'ın kanser tedavisi gördüğü dönemde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Durbay arasında yasak aşk iddiasında bulunan ancak daha sonra açılan davada hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ebru Küçükaydın'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Antalya merkezli yerel bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda Durbay ile Özel arasında "yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Durbay hukuki mücadele vereceğini açıklamıştı.

Gazeteci Ebru Küçükaydın ve haber sitesinin Yazı İşleri Müdürü Zehra Cücü hakkında açılan davada Manisa 7. Asliye Mahkemesi, sanık Ebru Küçükaydın'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit görülerek 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası vermişti.

Mahkeme, yine aynı sitenin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Zehra Cücü'nün de aynı suçtan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılması kararını vermişti.