Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yeni AK Parti İlçe Başkanı Adnan Karaman'ı ziyaret ederek başarı diledi. Yalçın, eski İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan'a da teşekkür etti ve Güdül için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen Adnan Karaman'ı ziyaret etti.

Yalçın ziyarette, Karaman'a yeni görevinde başarı diledi.

Yalçın, bugüne kadar başarılı çalışmaları dolayısıyla eski İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan'a teşekkür ederek, "Değerli büyüğümüz Adnan Karaman Bey'e de çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar dilerim. Bundan sonra da sırt sırta verip elbirliği içinde Güdül için çalışacağız." dedi.

Adnan Karaman da Yalçın'a ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.