Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: Depremzedeleri konutlarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat'ta yaşanılan depremin izlerini hep birlikte sileceklerini belirterek ilçeyi kısa sürede ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile birlikte Tandoğan Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Güder, deprem felaketinin izlerini beraber sileceklerini ifade ederek, "Depremzedeleri konutlarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sami Er'in tecrübesiyle Malatya'ya ciddi fayda sağlayacağını ifade eden Güder, "TOKİ'de kentsel dönüşümleri, yerinde dönüşümleri devletin arazileri üzerinde konutlar yapıp imkanı olmayan vatandaşlara sosyal konut çalışmalarını yürüttü. Bildiğiniz gibi Gelincik Tepesi'nde sosyal konut inşa ettik. Önümüzdeki günlerde 553 konut vatandaşlarımıza teslim edilecek. Konutların sahipleri belli; 553 vatandaşımızı evlerine ulaştırmış olacağız. Battalgazi'de felaket boyutunu ifade etmek için söylüyorum, 63 bin tane konut, yani 63 bin tane evde yaşanamıyor. 30 bin tane hak sahibimiz var. Depremin ilk anından itibaren çarşımızı inşa etmek birinci önceliğimiz. Sonrasında ise insanları konutlara kavuşturmak. Geçenlerde Bakan Yardımcı'mız buraya geldi. Tandoğan Mahallesi'nin de içerisinde olduğu 21 mahallede kentsel dönüşüm olacak. Buradaki alanda, 20 dönümde dönüşüm olacak. Göztepe'de, Yıldıztepe'de, Çöşnük'te de olacak. Yani bizler sizleri konutlara kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir evi inşa etmek bir konutu inşa etmek çok kolay değil, ama ben şuna yürekten inanıyorum; inşallah Büyükşehir Başkanımızın başkanlığında bu kentsel dönüşümler hızla ve seri bir şekilde yapılacak. Şu an Battalgazi'de bizim Bakanlıktan almış olduğumuz 25 bin konut sözü var. Bunun yaklaşık 5 bini zaten Gelincik Tepe'de Yimpaş'ı geçtikten sonra, bu bölgelerde yapılacak. Biz bu bölgelere çok fazla ağırlık vermek istemedik. Yerinde dönüşüm yapalım; yani çarşının ve mahallelerin içerisini boşaltmayalım. Eski komşuluklar, eski ilişkiler devam etsin istiyoruz. İnşallah bunları sizlere kısa sürede hizmet olarak sunacağız" dedi.

Ciddi manada yapılan çalışmaların sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Sami Er'in aday gösterildiğini ifade eden AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de, "Sayın Sami Er Bey, bugüne kadar biriktirmiş olduğu bilgisiyle, bugüne kadar biriktirmiş olduğu muhdesatıyla Malatya'da yaşanan deprem felaketini silmek üzere görevlendirildi. Sami Bey ismiyle vatandaşı dinleyecek onların sorun ve taleplerini dinleyecek ve ardından bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi ve tecrübe ile teknik yönüyle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Sami Bey'e güvendi; biz de ona güvendik ve size güvendik. İnşallah hep beraber 31 Mart seçimlerine gideceğiz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er ise, "Malumunuz TOKİ'de çalıştım ve TOKİ Başkan Yardımcılığı yaptım. Emlak Konut'un da yönetim kurulu üyesiydim aynı zamanda. Geçen gün il başkanımız ile birlikte Ankara'ya gittik. Benim ilk gittiğim yer TOKİ oldu. Tabii TOKİ, hem benim göz ağrım hem de Malatya'mız için neler yapabiliriz; onun görüşmelerini yaptım. Bu bölgeden sorumlu Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen Bey arkadaşımdır. Yine Bakan Yardımcısı Hasan Suver Beyle görüşmelerimiz oldu. ve bunu ötesinde ilave konutlar nasıl yapacağız bunların görüşmelerini yapıyoruz. Bir taraftan hak sahiplerini konutlara eriştirirken diğer taraftan da kiracılarımızı da düşüneceğiz. Kiracılarımız da konut sahibi olacak, dar gelirli insanların sosyal konutları yapılacak. Şehir dışına çıkan Malatyalı hemşerilerimizin geri dönmeleri için gerekli ortamı oluşturmaya çalışacağız. Kaliteli, nitelikli hocalarımız göç veriyor. Onlar için kalıcı konutları, ilerde lojmanları işe başladığımızda etraflıca halletmeye çalışacağız. Sorunları biliyoruz. Bu durumları yerel yöneticilerimiz ile görüşeceğiz; STK'lar ile görüşeceğiz. Kısacası hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA