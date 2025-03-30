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Grönland Başbakanı Trump'a Cevap Verdi: 'ABD Grönland'ı Alamaz'

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Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma niyetine dair açıklamalarına tepki gösterdi. Nielsen, Grönland'ın bağımsız bir şekilde kendi geleceğini belirleyeceğini vurguladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına, "Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açıkça ifade edeyim: ABD bunu başaramayacak" yanıtını verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Nielsen, "Başkan Trump, ABD'nin Grönland'ı alacağını söylüyor. Açıkça ifade edeyim: ABD bunu başaramayacak. Biz başka hiç kimseye ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleriz" dedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirterek, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, geçtiğimiz cuma günü Grönland'ın kuzeyindeki bir ABD askeri üssünü ziyaret etmiş, Danimarka'yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçlamış ve ABD'nin bu stratejik konumdaki adayı daha iyi koruyabileceğini öne sürmüştü. - NUUK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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