Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi.

İBB SORUŞTURMASINI PAYLAŞMASI BEKLENİYOR

Gürlek'in saat 14.30'da gerçekleştireceği basın açıklamasında, İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

AKIN GÜRLEK İLK KEZ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Yargı muhabiri Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 14:30'da basın açıklaması yapacak. İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in bugün yapacağı açıklama, görevinde yapacağı ilk basın açıklaması olacak.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.