Haberler

Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacak. Gürlek'in gözlerin çevrileceği toplantıda İBB iddianamesinin detaylarını duyurması bekleniyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek saat 14.30'da basın açıklaması yapacak.
  • Akın Gürlek'in basın açıklamasında İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.
  • Bu açıklama Akın Gürlek'in görevindeki ilk basın açıklaması olacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi.

İBB SORUŞTURMASINI PAYLAŞMASI BEKLENİYOR

Gürlek'in saat 14.30'da gerçekleştireceği basın açıklamasında, İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

AKIN GÜRLEK İLK KEZ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Yargı muhabiri Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 14:30'da basın açıklaması yapacak. İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in bugün yapacağı açıklama, görevinde yapacağı ilk basın açıklaması olacak.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti

Kocaeli Valisi ve Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Bir gün gelecek Chp,nin maraba takımı bile syn savcımız Akın beye teşekkür edecek Chp,nin üst takımı yabancı istihbarat birimleri ile iş tutup ülkeyi pazarlıyorlar

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme141
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

ulan beyinsiz, ülke ülke gezenler kim, a susak...

yanıt38
yanıt12
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Ne içiyorsunuz kardeşim hayret! Gerçekten makarnanın sihirli etkisi varmış

yanıt45
yanıt14
Haber YorumlarıSerhat Çınar:

Ülkeyi pazarlayanlar iktidar sahipleridir. Bugün Katar televizyonunda kanal İstanbul projesinin yapılacak villaların reklamları dönüyor. Madem yolsuzluk olduğunu düşünüyorsun Melih Gökçek 46 milyar lira kamu zararı açıklandı neden dışarıda? İmamoğlu için 200 küsür gündür iddianame yazamadılar daha, geçen casuslukla suçladılar. Bu ülkedeki her vatandaşın TC numaraları, adresleri, telefon numaraları, soyağacı 5 yıldır internette dolaşıyor, hangi bakan tutuklandı sorgulandı? Hiçbirisi.

yanıt33
yanıt10
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Mossad,ın maaşlı elamanları sizde akıl olsa şerefinizi ülkenizi üç kuruşa satmazsınız

yanıt14
yanıt7
Haber YorumlarıBarbaros:

SAYIN ABİCİĞİM LÜTFEN BESLENMENE DİKKAT ET, YANİ PROTEİN DEĞERİNE ÖNEM VER. HAMUR İŞİ MAKARNA EKMEK V.S UZAK DURMANI TAVSİYE EDERİM, SAĞLIKLI DÜŞÜNEBİLME AÇISINDAN.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFerit Gündüz:

Ekrem imamoğlu aday olmasaydı. bu işler başına gelirmiy'di.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Allah kim kimin hakkını yiyorsa belasını versin

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var

26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Şehri yasa boğan vefat! Eğitim gönüllüsü Nüket Ersoy hayatını kaybetti

Yüzlerce insanın hayatına dokunan isim aramızdan ayrıldı
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var

26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi

Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar, günlerce sürecek

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi! Günlerce sürecek
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan çarpıcı PKK kararı
Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edildi

Dünyayı ayağa kaldıran yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.