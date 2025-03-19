Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan beklenen açıklama geldi
Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı

Junior Gökçek'ten muhalefet cephesini kızdıran sözler
Özgür Özel'in çağrısı sonrası yüzlerce kişi Saraçhane'ye yürüdü

Özgür Özel'in çağrısı sonrası yüzlerce kişi o noktaya yürüdü

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla bir mesaj daha yayınladı. Mesajında "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun" diyen İmamoğlu, "Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür" ifadelerine yer verdi.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünden geçti.

DEFTERİNE NOT BIRAKMIŞ: MİLLETİMİZE EMANETİM

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce defterine "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA BİR MESAJ DAHA YAYINLADI

Çok geçmeden gözaltındaki İmamoğlu, avukatı aracılığıyla bir mesaj daha yayınladı. İmamoğlu mesajında "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür" ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

Başsavcılıkça, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirildi. Bazı şüphelilerin de kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.

22 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlının emniyetteki işlemleri başladı. Ekiplerin, 22 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Ne sende utanma var ne sana oy verende ama unutmayın ki herşeyin hesabı görülecek

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkeyi her alanda cokerten Siyasal islamcilar yargilanacak kacari yok

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Bırakın mağdur oyunlarını Bırakın yüzsüzlüğü Bırakın algı ayaklarını Parayı bas diploma al HDP ile kanki ol PKK lılara iş ver Şirketlerine para aktar Belediye başkanlığından başka her türlü haltı ye Atatürk adı arkasına saklan pisliklerini örtmeye çalış. Yemezler Eko

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Tabi canım tabi :)

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Şimdi mi aklına geldi seçilmiş olduğun milletin iradesi olduğu Reis'e ağzınıza gelen herşeyi sayıyordunuz Reis seçilmiş değilmiydi bizim irademiz ne olacak şimdi boş konuşma

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih BuLuT:

Bebek katili apoyu serbest bırakıp ülkesine faydalı olmaya çalışanları içeriye atmaya çalışıyorlar ve bunlar gözlerimizin önünde oluyor. .

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

pkk ile işbirliği yapanlar hergün ofisinde ağırlayıp demlenenler imamoğlunu pkk lı ilan ediyorlar.. teröristbaşına önder, imamoğluna örgüt lideri diyenler cücğk beyinleriyle kimseyi kandırdıklarını sanmasınlar.. halk herşeyin farkında...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.