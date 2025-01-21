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Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçesiyle hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geceyi emniyette geçirecek Özdağ'ın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

VATAN EMNİYET'E GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde Zafer Partililer toplanırken; Özdağ gözaltına alınmasından yaklaşık 4 saat sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapıldı. Emniyet'in önünde açılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notu düşüldü.

SORUŞTURMANIN AYRINTILAR BELLİ OLDU

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın sabah saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne getirileceği ifade edilirken; soruşturmanın ayrıntıları da belli oldu.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Özdağ, iki ayrı suçtan ifade verecek.

Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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