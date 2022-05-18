Ortak basın toplantısına damga vuran anlar! Davutoğlu, kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi - Haberler

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Ortak basın toplantısına damga vuran anlar! Davutoğlu, kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sundu. Ortak basın toplantısı sonunda iki lider kameralar önünde pasta keserek Memleket Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini siyasi partilere sunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son durağı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

KAMERALAR ÖNÜNDE PASTA KESTİRDİ

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Davutoğlu ve İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısının sonunda İnce'yi bir sürpriz bekliyordu. Memleket Partisi'nin kuruluşunun 1. yılı olduğunu belirten Davutoğlu, önceden hazırlattığı pastayı kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi.

Ortak basın toplantısına damga vuran anlar! Davutoğlu, kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi

İNCE: BU İLK MİDİR?

Bu sürpriz karşısında bir hayli şaşırdığı gözlenen İnce, "Bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin doğum gününü hiç böyle kutlamış mıdır? Bu ilk midir?" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Haberler

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