Ortak basın toplantısına damga vuran anlar! Davutoğlu, kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sundu. Ortak basın toplantısı sonunda iki lider kameralar önünde pasta keserek Memleket Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini siyasi partilere sunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son durağı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu.
KAMERALAR ÖNÜNDE PASTA KESTİRDİ
Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Davutoğlu ve İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısının sonunda İnce'yi bir sürpriz bekliyordu. Memleket Partisi'nin kuruluşunun 1. yılı olduğunu belirten Davutoğlu, önceden hazırlattığı pastayı kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi.
İNCE: BU İLK MİDİR?
Bu sürpriz karşısında bir hayli şaşırdığı gözlenen İnce, "Bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin doğum gününü hiç böyle kutlamış mıdır? Bu ilk midir?" ifadelerini kullandı.