Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında karşıladığı Mısır lideri Beştepe'deki karşılama sonrası Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı.

ONLARCA ARAÇLIK KONVOYLA UĞURLAMA

Sisi'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Kritik ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat uğurlanan Sisi'nin onlarca araçla havalimanına bırakıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.