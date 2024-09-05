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Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretin yankıları sürüyor. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye aynı araçta eşlik ederek havalimanına uğurladı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında karşıladığı Mısır lideri Beştepe'deki karşılama sonrası Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı.

ONLARCA ARAÇLIK KONVOYLA UĞURLAMA

Sisi'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Kritik ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat uğurlanan Sisi'nin onlarca araçla havalimanına bırakıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Politika Türkiye Güncel Mısır Dünya Mısır

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Yorumlar (27)

CİHAN:

Burada sonuçta bir devlet adamını koruma göreviniz var ve bu kişi davetli bir ülkenin başkanı.Bu Sisi olur Putin vs olur kim olursa olsun herhangi bir suikast vs olmadan ülkesine sağ sağlim gitmesi gerekmektedir. Bu haberi yapanlar ibb başkanının konvoyundan neden bahsetmiyor acaba?Daha geçtiğimiz günlerde kaç araçlık konvoy vardı da bu kadar haber olmadı..

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osman kara kara:

Bu saltanat elbet birgün bitecek.

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EMRAH:

hakkımı helal etmiyorum...

155
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Selim Adanalı:

sgsen enflasyon düşmez

155
34
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ARSLANOĞLU Hakan:

Sisi'nin Sisime kadar yolu var.

94
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Murat Ülger:

Amerikan başkanı kıskandı.

89
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Mengele:

Avrupa gazete tv kanallarinda böyle bir yanki yok yalan atmayin

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murat özkan:

Mursinin kemikleri sızladı

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15
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Tarık Arslan:

Ne demek lazım bilemedim ki. Halk istiyor abi.

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11
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Anty-Partizan:

TC Ciftligi Buna Emanet Edilmedi Umarim..

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20
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Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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