Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı

Hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanlığınca göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mesaisine başladı.

İSALE HATTI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Sabah saatlerinde kentteki olası içme suyu sorununa çözüm amacıyla Çelikhan ilçesinde yürütülen isale hattı deplase çalışmalarını yerinde inceleyen Tutdere, ardından makamına geçti.

DÜN İTİBARIYLA GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tutdere, 5 Temmuz günü gözaltı süreciyle karşı karşıya kaldığını, ardından nezaret, ev hapsi ve görevden alınma süreçlerinin olduğunu, dün itibarıyla görevine iade edildiğini söyledi.

"ŞEHRİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Sabah Adıyaman'a geldiğini ve sahada bir dizi çalışma yürüttüğünü belirten Tutdere, "İşimizin başında, halkımızın yanındayız. Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının belediyesidir. Dayanışmayla, birlik ve beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. Şehrimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "icbar suretiyle irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Hakkında ev hapsi ve görevden uzaklaştırma kararı verilen Tutdere, adli kontrolün kaldırılması üzerine dün İçişleri Bakanlığınca görevine iade edilmişti.