Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak belediyenin önüne gelerek açıklama yaptı. Çok sayıda vatandaşın belediye binası önüne gelerek protesto gösterilerine başladığı Tunceli'de, görevden uzaklaştıran başkan Konak, Tunceli halkına belediyenize sahip çıkın çağrısında bulundu.

HALKA BELEDİYENİZE SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

Konak açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben o tebligatı imzalamadım. Bu görevi bu sorumluluğu bu öncülüğü bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz. Yani resmen kendileri de yolu araçlarla trafiğe kapatarak hem yol işgali yaptılar, en büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben buradayım. Bir gurup sivil polis onlarca arabayla yolları kesti benim trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz? Bakanlığın bir tebligatı var dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Dersim halkının iradesine saldırıdır. Sonuna kadar direneceğiz. Değerli Dersim halkı, belediyenize sahip çıkın. Belediyeniz sizin onurunuzdur."