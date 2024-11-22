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Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

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İçişleri Bakanlığı tarafından terör soruşturması nedeniyle hapis cezası alan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atandı. Kararın ardından açıklama yapan DEM Partili Cevdet Konak, kendisine getirilen tebligatı imzalamadığını belirterek Tunceli halkına protesto çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak belediyenin önüne gelerek açıklama yaptı. Çok sayıda vatandaşın belediye binası önüne gelerek protesto gösterilerine başladığı Tunceli'de, görevden uzaklaştıran başkan Konak, Tunceli halkına belediyenize sahip çıkın çağrısında bulundu.

HALKA BELEDİYENİZE SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

Konak açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben o tebligatı imzalamadım. Bu görevi bu sorumluluğu bu öncülüğü bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz. Yani resmen kendileri de yolu araçlarla trafiğe kapatarak hem yol işgali yaptılar, en büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben buradayım. Bir gurup sivil polis onlarca arabayla yolları kesti benim trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz? Bakanlığın bir tebligatı var dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Dersim halkının iradesine saldırıdır. Sonuna kadar direneceğiz. Değerli Dersim halkı, belediyenize sahip çıkın. Belediyeniz sizin onurunuzdur."

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Politika
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 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

 Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

Kayyum kararının ardından belediye önünde protestolar başladı
Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi

Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan Akkur:

sizin takdirmi edecek gerekirse belediyeyi yaksinlar

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Haber Yorumlarıvelı yun:

helal başkana ne bekliyor sunuz acaba

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Haber Yorumlarısdsfs dfsa:

Devlet ohal ilan edecek ve gücünü gösterecek ki bir daha kafasını kaldıranın o kafası kopmalı ki bu devlet ile baş edilemeyeceğini anlamalı

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Haber YorumlarıBay Metin:

Kimsin ulan milleti sokaga çağırıyorsun. Terörist ler bu ulkede barınamaz

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bırak halkı galeyana getirmeyi, usulca çek git

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

kanı bozzuk niye imzalasın

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