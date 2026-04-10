Görele Belediye Başkanı Dede, CHP'den ihraç edildi

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle kesin çıkarma cezası aldı.

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.

CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Şoförün duyarlılığı hayat kurtardı: Güzergahı değiştirip fenalaşan kızı hastaneye yetiştirdi

Genç kızı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü kentin gururu oldu
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz