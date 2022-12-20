Google, İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı! İmamoğlu, Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi

Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılaştıkları ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Google, İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı. Google'dan konuya ilişkin bir yanıt gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.