Google, İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı! İmamoğlu, Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi
Politika Haberleri
Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılaştıkları ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Google, İmamoğlu'nu "Eski İBB Başkanı" olarak tanımladı. Google'dan konuya ilişkin bir yanıt gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da Google'dan geldi.
Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılarına çıkan ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini görenlerin aklına "Görevden mi alındı?" sorusu geldi.
Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsüye çıkmak istemişti.
İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:
Erdoğan: Excuse me, kürsü?
Moderatör: What do you need?
Erdoğan: I speech kürsü.