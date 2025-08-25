Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Güncelleme:
Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Göle'de büyük bir başarıya imza atan Budak, yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP'ye kazandıran isim olmuştu.

Ardahan'ın Göle ilçesinin belediye başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

KARAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1964 yılında doğan Budak, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı.Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'nı bitiren Budak, farklı kurumlarda çeşitli görevlerde bulundu.Budak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: ANKA / Politika
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Çalmayan adamın Chp de ne işi var düzeni bozmak istememiş yolunu ayırmış ne yapsaydı

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Eeee akp'den göre göre herkes hırsız oldu.. ben artık Türkiye 'de sağlam bir siyasetçi olmadığına kesin inandım ve hiçbirisine oy vermeyeceğim...

yanıt16
yanıt23
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Sen egemen bağış zafer çağlayan erdoğan bayraktar muammer güler bunları tanırmısın belkide unuttun buhar oldular çünkü

yanıt11
yanıt15
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sen de inandın. Boşuna Akkoyunlar denmiyor.

yanıt9
yanıt11
Haber YorumlarıEmrah Akkas:

bakti adam heryer dinsiz imansiz kimi caliyo kimi yoluyo istifa etmis tebrikler erken uyanmis

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Bunlar akp nin siyasi darbesi hep

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

hırsıza arkamı gelsin bu yaşta adam sıra izmir de sonra bolu'da yazın biyere

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
