Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti
Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Göle'de büyük bir başarıya imza atan Budak, yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP'ye kazandıran isim olmuştu.
KARAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.
GÖKHAN BUDAK KİMDİR?
Ardahan'ın Göle ilçesinde 1964 yılında doğan Budak, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı.Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'nı bitiren Budak, farklı kurumlarda çeşitli görevlerde bulundu.Budak, evli ve 3 çocuk babasıdır.