Gölbaşı ve Kahta'da Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Gölbaşı ilçesindeki törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kahta ilçesinde ise çelenk sunulmasının ardından kültür merkezinde program devam etti.