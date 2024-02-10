Gölbaşı'nda Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı
Gölbaşı ilçesinde, Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Selim Akgül, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı. Açılışa Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, Gölbaşı İlçe Başkanı Yunus Aygünoğlu ve partililer katıldı.
Gölbaşı ilçesinde, Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu düzenlenen törenle açıldı.
Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Selim Akgül, Seğmenler Mahallesi'ndeki açılışta, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.
Konuşmaların ardından, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, Gölbaşı İlçe Başkanı Yunus Aygünoğlu ve partililerin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.