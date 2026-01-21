Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın öz yeğenini Özel Kalem Müdürü yaparak memuriyete geçirdi. Odabaşı'nın bu hamlesi liyakat ve kamu etiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğeni Adnan Odabaşı'yı Özel Kalem Müdürü olarak atadı.
  • Adnan Odabaşı, istisnai kadro üzerinden memuriyete geçirildi.
  • Yakup Odabaşı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 44 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Ankara Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın, öz yeğeni Adnan Odabaşı'nı Özel Kalem Müdürü olarak atayıp istisnai kadro üzerinden memuriyete geçirmesi kamuoyunda tepki topladı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yerel yönetimlerde uzun süredir tartışma konusu olan "istisnai kadro" uygulaması bu atamayla yeniden gündeme gelirken, karar sosyal medyada geniş yankı buldu. Belediye başkanının birinci derece yakınına kritik bir görev verilmesi, liyakat ve kamu etiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

"LİYAKAT FIŞKIRIYOR HER YERİNİZDEN"

Atamanın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Paylaşımların altına, "Dikkat çekmesin diye başka belediyelerden yaparlardı bu işleri, çapraz kadro verirlerdi, buna bile gerek duymamışlar", "Kimsede 'siz ne yapıyorsunuz' diyen yok" ve "Liyakat fışkırıyor her yerinizden" şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Söz konusu atama, kamuda akraba ilişkileri üzerinden yapılan görevlendirmelere dair hassasiyeti bir kez daha artırırken, belediyeden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

YÜZDE 44'LE SEÇİLMİŞTİ

Yakup Odabaşı, CHP'nin adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 44'lük kesimin desteğini alarak belediye başkanı seçilmişti. Büyük Birlik Partisi'nin adayı Gökhan Koçak ise yüzde 25'te kalmıştı.

