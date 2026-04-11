İçişleri Bakanı Çiftçi'den Göç İdaresi Başkanlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Göçün güvenlik ve insanlık meselesi olduğuna değinen Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası göç yönetimindeki rolünü vurguladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Göç salt bir hareket değil; bir güvenlik meselesi, bir devlet yönetimi konusu ve aynı zamanda bir insanlık ve vicdan meselesidir. 6458 sayılı Kanun ile kurulan Göç İdaresi Başkanlığımız, geçen yıllar içinde Türkiye'nin göç yönetiminde kurumsal hafızasını, kapasitesini ve sahadaki gücünü kararlılıkla büyütmüştür. Düzenli göç süreçlerinin yönetiminden düzensiz göçle etkin mücadeleye, uluslararası korumadan insan ticaretiyle mücadeleye, uyum faaliyetlerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine kadar her alanda; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla yorulmadan çalışıyoruz. Bugün Türkiye, göç yönetiminde sadece bir uygulayıcı değil; aynı zamanda dünyaya örnek bir model ortaya koyan güçlü bir aktördür. Bu vesileyle Göç İdaresi Başkanlığı'mızın 13'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor; fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Çiftçi, paylaşımında, Göç İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarından görüntülere de yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama: ABD'ye tam güvensizlikle müzakereye giriyoruz

İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi