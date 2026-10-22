Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY Sözcüsü, Hristodulidis'in Maraş teklifini savundu, Gaziler'de yeni teklif sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY Başkan Yardımcısı Sözcüsü Yannis Antoniu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in Maraş önerisini dengeli ve adil bulduklarını, Gaziler geçiş noktasında yeni teklif sunduklarını açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise teklifi reddetmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkan Yardımcısı Sözcüsü Yannis Antoniu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in Maraş önerisini dengeli ve adil olarak nitelendirerek, Gaziler geçiş noktası konusunda da yeni bir teklif sunduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkan Yardımcısı Sözcüsü Yannis Antoniu, Rum yayın kuruluşu RIK'e yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve iki taraf arasında görüşülen güven artırıcı önlemleri değerlendirdi. Antoniu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği (AB) gözetiminde doğrudan ticarete açılmasını öngören teklifini savundu. Önerinin iki toplum arasında güven oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini ileri süren Antoniu, Mağusa konusunun önemli bir güven artırıcı önlem olabileceğini ifade etti.

Rum tarafı genişletilmiş toplantı istiyor

Antoniu, müzakere sürecinde tarafların karşılıklı güven, anlayış ve samimiyet temelinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, Rum tarafının verebileceği tavizlerin sınırsız olmadığını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin sona ermesine yaklaşık iki ay kaldığına dikkat çeken Yannis Antoniu, bu sürenin değerlendirilerek gayriresmi genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesini ve müzakerelerin yeniden başlamasının duyurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Erhürman teklifi reddetmişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, daha önce yaptığı açıklamada kapalı Maraş'ın BM yönetimine devredilmesini ve Mağusa Limanı'nın AB kontrolünde ticarete açılmasını öngören öneriyi kabul etmediğini duyurmuştu. Erhürman, Mağusa Limanı'nın halihazırda açık olduğunu, asıl sorunun Kıbrıs Türk halkının AB ile doğrudan ticaret yapamaması olduğunu vurgulamıştı. Rum tarafının teklifinin AB Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesini içermediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, doğrudan ticaretin AB kontrolü şartına bağlanması karşılığında Maraş'ın BM yönetimine devredilmesini dengeli bulmadığını belirtmişti. KKTC Cumhurbaşkanı, benzer bir önerinin 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a da sunulduğunu ve kabul edilmediğini hatırlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında

Öğretmen fuhuştan tutuklanmıştı! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat

Gelinin yüzünü gören "Neler oluyor?" dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Fakıbaba'yı zora sokacak belge! Söyledikleriyle yaptığı çelişti