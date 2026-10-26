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GKRY, İsrail'le yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşması imzaladı

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GKRY, İsrail ile yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında İsrail yapımı yeni açık deniz karakol gemisi alınacak, mevcut IOANNIDES gemisinin sistemleri de yenilenecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasında yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşması imzalandı.

GKRY, Doğu Akdeniz'de gerilim yükseltecek adımlar devam ediyor. Silahlanmaya devam eden GKRY, İsrail ile yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşması imzaladı. İsrail ve GKRY Savunma Bakanlıkları arasında Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen törenle imzalanan anlaşmaya, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ile GKRY Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Stelios Kountouris imza attı.

GKRY açık deniz karakol gemisi satın aldı

Anlaşma kapsamında satın alınan yeni açık deniz karakol gemisinin İsrailli Israel Shipyards şirketi tarafından üretileceği, geminin silah ve savunma sistemlerinin ise İsrailli Rafael Advanced Defense Systems tarafından sağlanacağı açıklandı. İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında, GKRY'nin mevcut envanterindeki İsrail yapımı "IOANNIDES" gemisinin sistemlerinin de aynı anlaşma kapsamında yenileneceği belirtildi.

GKRY basınında yer alan haberlerde, Israel Shipyards tarafından üretilecek ikinci Saar 62 sınıfı açık deniz karakol gemisinin gövdesinin hazır olduğu ve teslimatın en geç 2028 yılının ortalarında gerçekleştirilmesinin beklendiği aktarıldı. Haberlerde, yeni geminin Rafael tarafından geliştirilen deniz silah sistemleriyle donatılacağı, mevcut IOANNIDES gemisinin de benzer sistemlerle modernize edilmesinin planlandığı belirtildi.

Haberlerde, gemilere entegre edilmesi değerlendirilen sistemler arasında İsrail yapımı SPIKE füzesinin deniz platformlarında kullanılan versiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

GKRY'nin İsrail'den silah alımları sürüyor

Kathimerini gazetesi, İsrail'in son yıllarda GKRY'nin başlıca silah tedarikçilerinden biri haline geldiğini yazdı. Gazeteye göre GKRY, İsrail'den daha önce BARAK MX hava savunma sistemleri, SPIKE LR2 tanksavar füzeleri ve çeşitli askeri teçhizat tedarik etti. Rum yönetiminin ayrıca ikinci bir BARAK MX bataryası satın almayı ve envanterindeki Rus yapımı T-80 tanklarının yerine İsrail yapımı Merkava tanklarını temin etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Rum askeri üslerinde genişletme hazırlığı

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail'den ikinci açık deniz karakol gemisi alınacağını daha önce doğrulamış, Rum yönetiminin deniz ve hava üslerinde modernizasyon çalışmalarına hazırlandığını açıklamıştı. Palmas, Mari bölgesindeki deniz üssünün savaş gemileri ve denizaltılara hizmet verebilecek şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, Andreas Papandreu Hava Üssü'nde de modernizasyon planlandığını bildirmişti. Söz konusu askeri altyapı çalışmalarının 2027 yılının ilkbahar aylarının sonlarına doğru başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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